Roma, 21 ott. (Adnkronos) – “Fin dal giorno dopo le elezioni eravamo consapevoli tutti, Giorgia Meloni in testa, che il momento è difficile e non bisognava perdere tempo. Da domani il Governo Meloni sarà già al lavoro! Ringrazio Giorgia Meloni per la fiducia, sono onorato ma anche consapevole della responsabilità”.

Così su Twitter Raffaele Fitto ministro agli Affari europei, per politiche di coesione e per il Pnnr.