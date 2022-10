Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Nel Cdm di lunedì è previsto un decreto legge per mantenere il cosiddetto ‘ergastolo ostativo’, considerato dal governo Meloni uno strumento essenziale nel contrasto alla criminalità organizzata. E quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. “Una corsa contro il tempo – è il ragionamento del governo – per garantire sicurezza sociale e impedire che ai detenuti mafiosi possano aprirsi le porte del carcere pur in costanza del vincolo associativo”.