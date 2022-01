Governo: fonti Iv, 'bene 1,6mld per comparti danneggiati da crisi'

Roma, 21 gen (Adnkronos) – “Bene l’intervento del governo con il sostegno da 1,6 miliardi ai comparti in sofferenza, in particolare il turismo, la cultura e lo sport e i settori del tessile e della moda, eventi, catering e wedding".

Lo sottolineano fonti di Italia viva al termine della cabina di regia di questa mattina a palazzo Chigi.

"Sul tema energia arriva un altro stanziamento importante per il primo trimestre del 2022 e sostegno a tutte le imprese, in particolare quelle energivore come il manifatturiero”, aggiungono le stesse fonti.

"Italia viva ha anche chiesto di valutare ulteriori misure shock di decontribuzione del lavoro delle donne a rinforzo di quelle già in essere, che hanno segnato un primo ma chiaro rialzo dell’occupazione, anche femminile, nel 2021.

Sul fronte scuola Iv chiede semplificazione con l’estensione anche alle scuole primarie dei protocolli in vigore per le secondarie”, concludono le fonti di Iv.