Governo: fonti M5S, 'serve continuità, ancora tanto lavoro da fare'

Roma, 22 dic. (Adnkronos) – "Il MoVimento 5 Stelle ha apprezzato le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, e l'operato del Governo che sta rispettando, con il sostegno fondamentale del Parlamento, i punti programmatici su cui è nato. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare: è appena stato rinnovato lo stato d'emergenza e i dati sui contagi preoccupano tutti gli italiani".

Così riferiscono fonti del M5S dopo la conferenza stampa del premier Draghi.

"Bisogna soprattutto continuare la messa a terra del Pnrr ed è importante che continui una guida capace di tenere insieme una maggioranza larga e composita. Pertanto il MoVimento 5 Stelle ritiene necessaria una continuità dell’azione di governo, per non lasciare i cittadini e le istituzioni in condizioni di 'vacatio', senza un governo, che comporterebbe seri problemi per tutti".