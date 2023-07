Governo: fonti P.Chigi, incongruenze su Delmastro e Santanché, toghe avviano campagna europee?

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – Dura reazione del governo sui casi Santanché e Delmastro. A 24 ore dell'informativa della ministra del Turismo in Senato e a poche ore dalla decisione del gip di Roma di disporre l'imputazione coatta per il sottosegretario alla Giustizia, arriva durissima la presa di posizione da parte di fonti di Palazzo Chigi.

"In un processo di parti non è consueto che la parte pubblica chieda l’archiviazione e il" gip "imponga che si avvii il giudizio. In un procedimento in cui gli atti di indagine sono secretati è fuori legge che si apprenda di essere indagati dai giornali, curiosamente nel giorno in cui si è chiamati a riferire in Parlamento, dopo aver chiesto informazioni all’autorità giudiziaria. Quando questo interessa due esponenti del governo in carica è lecito domandarsi se una fascia della magistratura abbia scelto di svolgere un ruolo attivo di opposizione – la stilettata -. E abbia deciso così di inaugurare anzitempo la campagna elettorale per le elezioni europee".