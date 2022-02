Governo: fonti, su tavolo Cdm circa 8 mld, 6 sono per energia**

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – Un provvedimento da 7,5-8 miliardi, quello che approderà sul tavolo del Cdm convocato nel pomeriggio alle 15.30. Fonti di governo spiegano che non è previsto alcuno scostamento. Sono circa 6 i miliardi destinati ad interventi sull'energia che si sommano a quelli già stanziati.

Le misure previste su energia sono dì: sostegno, accelerazione rinnovabili, aumento produzione e stoccaggio gas naturale in Italia.

Queste le principali: compensazione in bolletta degli oneri aggiuntivi per tutti (famiglie e imprese); rinnovato fondo per imprese energivore che potrebbe essere allargato alle piscine e autoproduzione energia elettrica. Inoltre, a quanto si apprende, dovrebbe essere stanziato anche un ulteriore fondo per le imprese. Altro punto l'azzeramento dell'aumento per famiglie che hanno bonus sociale insieme a una semplificazione molto forte verso più liberalizzazione per rinnovabili.

Quindi aumento della possibilità dì stoccaggio gas; aumento dell'autorizzazione alla produzione di gas naturale (senza nuove trivellazioni) per lo più in Sicilia ma anche nelle Marche e nel ravennate. Questo introducendo poi un calmieramento del prezzo dì vendita nazionale.

Ed ancora, incentivo al biocarburante e alla produzione di idrogeno, altri incentivi alle pmi per credito agevolato; fondi a enti locali per gestire i costi dell'energia e misure per la salute.