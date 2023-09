Governo: Formigli, 'visto che Meloni mi pensa risponda a invito in trasmissione'**

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Visto che la Meloni mi pensa così tanto, mi risponda al messaggino che le ho mandato tre giorni fa chiedendole di incontrarci, per parlare di questo assurdo veto nei confronti della nostra trasmissione fatto da Fratelli d'Italia". A dirlo all'Adnkronos è Corrado Formigli, replicando alle parole della premier Giorgia Meloni che lo ha citato durante l'assemblea di Fratelli d'Italia.

"Io la invito tutte le settimane -prosegue Formigli- anche tre giorni fa le ho chiesto un incontro perché mi sembrava logico capire come mai esista un vero e proprio veto 'ad programmam' su 'Piazza Pulita', da parte sua e di tutta Fratelli d'Italia. Ma non ho ricevuto alcuna risposta, quindi deduco che il veto non sia caduto". Questo "è un danno soprattutto per i telespettatori. Peccato, avrebbero la possibilità di confrontarsi in un programma sicuramente scomodo per dire la loro ai telespettatori", aggiunge il conduttore.