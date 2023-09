Governo: Foti a Schlein, 'da estate militante a solitaria, cercasi iscritti Pd...'

Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Che coraggio il segretario del Pd Schlein ad attaccare il presidente Meloni. Questo governo non solo sta rimediando alle catastrofi lasciate da quelli che lo hanno preceduto, ma sta finalmente rilanciando l’Italia a livello internazionale restituendole una dig...

Roma, 12 set. (Adnkronos) – "Che coraggio il segretario del Pd Schlein ad attaccare il presidente Meloni. Questo governo non solo sta rimediando alle catastrofi lasciate da quelli che lo hanno preceduto, ma sta finalmente rilanciando l’Italia a livello internazionale restituendole una dignità e una sicurezza ormai dimenticate. Per Schlein doveva essere un’estate militante, ma si è rivelata un’estate solitaria viste le numerose fughe dal suo partito delle ultime settimane. Invece di lanciare attacchi infondati, le consigliamo un annuncio 'Aaa cercansi iscritti per Pd'". Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.