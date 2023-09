Governo: Foti, 'dopo un anno ripresa economica nazionale'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Dopo un anno di governo Meloni finalmente gli italiani festeggiano la ripresa dell’economia nazionale che, nonostante la guerra in Ucraina, l’aumento dell’inflazione e, soprattutto in barba alle previsioni elettorali pessimiste delle opposizioni, ...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Dopo un anno di governo Meloni finalmente gli italiani festeggiano la ripresa dell’economia nazionale che, nonostante la guerra in Ucraina, l’aumento dell’inflazione e, soprattutto in barba alle previsioni elettorali pessimiste delle opposizioni, cresce più del previsto anche in confronto alle altre Nazioni europee". Così, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

"La priorità di questo governo da subito è stata quella di sostenere concretamente i salari dei lavoratori italiani, con aumenti reali in busta paga, e una crescita record delle occupazioni grazie agli sgravi fiscali per le imprese. Nuove tutele anche per il lavoro svolto dai liberi professionisti con l’approvazione della legge sull’equo compenso, che riconosce finalmente il pieno valore economico di una prestazione professionale. Il rilancio economico dell’Italia passa anche dalla riforma fiscale promossa dal governo Meloni, dopo più di 50 anni di attesa. Un cambio radicale del sistema tributario quello voluto dal Governo che, tra l’altro, consente alle imprese di accedere al concordato preventivo. Misure concrete ed efficaci che hanno portato, in parte, già i benefici auspicati e attesi dai cittadini italiani che, continuano a premiare questo governo. Per loro e per una rinascita dell’Italia andremo avanti a testa bassa su questa strada”, conclude.