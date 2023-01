Governo: Foti (Fdi), 'con Meloni ruolo centrale in Europa e nel mondo'

Roma, 26 gen.

(Adnkronos) – "Ieri il presidente Meloni ha partecipato a un vertice a cinque con il presidente Usa Joe Biden, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente francese, Emmanuel Macron e il premier britannico, Rishi Sunak. Da molti anni l'Italia non era mai stata invitata a questo tipo di summit internazionali. Tutto questo significa che il presidente del Consiglio Meloni ha fatto assumere un ruolo di centralità all'Italia non solo in Europa ma in tutto il mondo".

Lo ha dichiarato al Tg2 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.