Governo: Foti (Fdi), 'è il Sud che può dare la spinta all'Italia

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) - "Il futuro del prodotto interno lordo italiano non sarà possibile farlo crescere più di tanto al Nord. E' il Sud che può dare la spinta all'Italia e se non capiamo questo evitiamo di scendere in campo. Accolgo la proposta d...

Brucoli (Siracusa), 8 ott. (Adnkronos) – "Il futuro del prodotto interno lordo italiano non sarà possibile farlo crescere più di tanto al Nord. E' il Sud che può dare la spinta all'Italia e se non capiamo questo evitiamo di scendere in campo. Accolgo la proposta del ministro Nello Musumeci, è vero che il mare deve essere messo in Costituzione". Lo ha detto il capogruppo di Fdi alla Canera Tommaso Foti concludendo la kermesse di Fdi a Brucoli (Siracusa).