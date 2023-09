Governo: Foti (Fdi), 'misure per 1,3 miliardi puntano su futuro italiani'

Roma, 25 set. (Adnkronos) – "Il governo Meloni continua con convinzione a porre famiglie e imprese al centro, anche nel Cdm di oggi che ha approvato misure per uno stanziamento complessivo di 1,3 miliardi di euro. La lotta al carovita che caratterizza l’azione politica di Fratelli d’Italia in questo primo anno ha portato al rifinanziamento del bonus per il Trasporto pubblico locale di 60 euro e all’estensione della carta 'Dedicata a te' che vede un incremento delle risorse di 100 milioni di euro e che permetterà anche l’acquisto di carburante. L’Italia si conferma una Nazione che vuole puntare sul futuro dei propri cittadini e delle famiglie, con il rafforzamento delle misure contro il caro bollette e il caro energia e attraverso la proroga della garanzia statale sui mutui per le giovani coppie". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.