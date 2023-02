Governo: Foti, 'Montaruli persona per bene e lo ha dimostrato dimettendo...

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Montaruli è una persona per bene e lo ha dimostrato fino in fondo con le dimissioni immediate". Così il capogruppo di Fdi alla Camera, Tommaso Foti, a Controcorrente su Rete4. ...