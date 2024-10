Governo: Foti, 'ottimi risultati con crollo evasione e aumento imprese'

Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Grazie al governo Meloni aumentano le entrate tributarie, crolla l'evasione fiscale, aumentano le imprese economiche in attività ed evaporano le sterili polemiche della sinistra. In particolare nel contrasto alle frodi, i primi 8 mesi del 2024 fanno regi...

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Grazie al governo Meloni aumentano le entrate tributarie, crolla l'evasione fiscale, aumentano le imprese economiche in attività ed evaporano le sterili polemiche della sinistra. In particolare nel contrasto alle frodi, i primi 8 mesi del 2024 fanno registrare un +3 miliardi rispetto al 2023, quando si era raggiunto il record di oltre 24 miliardi di recupero. Saldo positivo, inoltre, per le attività, con 15.200 imprese nel terzo trimestre". Così in una nota Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Questa – prosegue Foti – è una nuova magra figura per Elly Schlein che in più occasioni ha sostenuto che il governo di centrodestra strizzasse l'occhio agli evasori. Quello per cui il governo lavora, invece, è un fisco amico dei cittadini e una burocrazia alleata di chi produce ricchezza e occupazione. Non un regime di polizia, che opprime e tassa, ma una azione mirata che stana i veri evasori. Il contrasto alle frodi, che restituisce vitalità al fisco producendo effetti anche sul gettito fiscale spontaneo, non è solo un obbligo che persino l'Europa ci chiede di assolvere, ma anche l'effetto di una sempre più intensa attività di accertamento e controllo, svolta in collaborazione con la Guardia di Finanza. Sono questi i capisaldi della rivoluzione fiscale che il governo Meloni sta realizzando. Gli ottimi risultati, spiace per la sinistra, ci danno conferma di essere sulla strada giusta", conclude il presidente dei deputati di Fdi.