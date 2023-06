Governo: Fratoianni, maggioranza in confusione, solo propaganda e niente per Paese'

Governo: Fratoianni, maggioranza in confusione, solo propaganda e niente per ...

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – "Prima tagliano i fondi per le famiglie delle vittime degli omicidi sul lavoro, poi appena questa vergogna viene denunciata dalla stampa, annunciano di fare precipitosamente marcia indietro. Poi il pasticcio sul Mes e infine la destra non riesce nemmeno ad approvare i propri emendamenti". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Un governo ed una maggioranza in attività propagandistica permanente ma in confusione perpetua e che non riesce a dare alcuna risposta ai problemi reali del Paese".