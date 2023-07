Governo: Fratoianni, 'ogni mese lancia emergenza fasulla, dobbiamo mandarli a casa'

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – "Meloni e la destra vivono proprio su un altro pianeta: hanno tuonato che l'emergenza dell'Italia erano i rave party, poi i disperati che naufragavano sulle nostre coste. E ancora, venne il turno di chi riceveva qualche centinaio di euro dal reddito di cittadinanza. Per non parlare della farina di grillo o dello stop delle macchine a benzina nel 2035. Nel frattempo, l’inflazione si mangia i risparmi delle famiglie italiane, la spesa al supermercato è diventata un problema, la pizza fuori il sabato un lusso e sulle bollette energetiche le compagnie hanno fatto extraprofitti mostruosi". Così su Facebook Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Ecco, ricordando tutto ciò, – prosegue il leader di SI – una semplice domanda: cos'ha fatto il governo Meloni per aiutare queste famiglie di fronte agli aumenti di questi mesi? E no, com'è evidente qualche decina di euro al mese di taglio del cuneo fiscale o della carta per i generi alimentari non bastano, non bastano affatto. Servirebbe una cosa semplice: aumentare stipendi e pensioni, introdurre il salario minimo e tornare alla scala mobile. Ma la destra ha un solo obiettivo: difendere i suoi da indagini e figuracce imbarazzanti". "Occorre fare di tutto per mandarli a casa, al più presto", conclude Fratoianni.