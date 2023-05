Governo: Fratoianni, 'ossessionato da posti, in corso 'orbanizzazione' dello Stato'

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – "Se davvero c’è ancora qualcuno in questo Paese che pensa che il governo Meloni faccia gli interessi dei cittadini dovrà ricredersi quanto prima. La loro unica ed ossessiva preoccupazione è quella di occupare quanto prima il maggior numero di posti, senza alcun rispetto di competenza, opportunità politica, pluralismo. Lo abbiamo visto nelle nomine di società pubbliche. E lo stiamo vedendo ora su Inps e Inail". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra dopo le ultime decisioni del Consiglio dei Ministri.

"Non si spiega altrimenti il commissariamento di questi due importantissimi enti pubblici – prosegue il leader di SI – in una fase sociale ed economica cosi delicata, fragile e difficile. E lo vedremo nelle prossime settimane anche negli apparati dello Stato e in Rai, anche se l’’occupazione sfacciata delle reti e dei tg Rai è già in corso da mesi. È un tentativo vero e proprio – conclude Fratoianni – di 'Orbanizzazione' dello Stato, mai compiuto finora dalle destre di questo Paese. Io penso e mi auguro che tutte le opposizioni non permettano il consolidamento di queste operazioni. Noi di sicuro faremo tutto il possibile perchè non avvenga, e altri danni ricadano sulle spalle degli italiani."