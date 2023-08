Governo: Fratoianni, 'preoccupati per controllo export armi'

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – "Poiché la legge 185 sulla regolamentazione dell’esportazione di armi è una legge molto avanzata, anche se negli anni è stata tradita più volte, siamo davvero preoccupati per l’ultima decisione del governo Meloni. E dunque ci preoccupa molto la volontà di sottoporre alla totale discrezionalità politica il controllo sull’export di armi: così si rischia di ridurre la trasparenza. Se il governo come afferma vuole davvero rassicurare, si adoperi per inserire vincoli più rigorosi come quelli del Trattato internazionale sul commercio delle armi". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra.

"Abbiamo già visto esportazioni verso Paesi con standard di diritti umani sotto il livello di guardia. Insieme alla società civile, alle associazioni pacifiste, ai religiosi e alle Ong che si impegnano in giro per il mondo, vigileremo sull’iter parlamentare. E ci batteremo – conclude Fratoianni – per modifiche migliorative".