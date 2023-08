Governo: Fratoianni, 'Renzi stampella? Vedo i voti e tendenza a costruire asse con la destra'

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – "Se penso che Renzi sia la stampella del governo? Io non penso, vedo i loro voti nelle aule parlamentari, l'attitudine crescente a interloquire con il governo. Anzi, diciamo ad andare ben oltre l'interlocuzione, a costruire un asse con la destra di governo". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, in un’intervista al Domani.

"Venerdì proprio mentre noi eravamo riuniti a palazzo Chigi – prosegue – – gli esponenti di Italia viva si sbracciavano sulle agenzie per augurarsi un esito unitario della discussione. Si sono sentiti esclusi da un dibattito che può costruire qualcosa di buono per il Paese. Ma se non vogliono sedersi dalla parte delle opposizioni, prima o poi dovranno decidere da che parte del tavolo stare. E le opzioni che restano non sono molte".