Governo: Galassi (Api), 'pmi auspicano politica industriale e attuazione Pnrr'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) – "Dalle piccole e medie imprese manifatturiere e di servizio alla produzione lombarde associate un augurio di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima presidente del Consiglio, per l’incarico conferito e a tutti i ministri del nuovo governo".

Così Paolo Galassi, presidente di Api-Associazione piccole e medie industrie a seguito del giuramento di stamane.

"La situazione economica italiana è complessa e difficile -afferma Galassi- a questo si aggiunge un contesto internazionale instabile e in continua evoluzione". Proprio per questo "le pmi associate si aspettano che si lavori velocemente con la coesione e la stabilità necessaria a dare vita a progetti di politica industriale a medio e lungo termine e ad attuare concretamente le riforme e il piano del Pnrr, indispensabili per il rilancio della manifattura".

Da parte loro, conclude, "le imprese, come sempre, faranno la loro parte per contribuire allo sviluppo del tessuto economico".