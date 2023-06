Governo: Gribaudo (Pd), 'dimissioni Santanché sarebbero atto dovuto'

Roma, 27 giu (Adnkronos) - "In questo caso la richiesta di dimissioni mi sembra legittima, soprattutto per questioni di etica e di morale. Ci sono ministri nella prima e nella seconda Repubblica che si sono dimessi per molto meno, come avviene in molti altri Paesi". Lo ha detto Chiara Grib...

Roma, 27 giu (Adnkronos) – "In questo caso la richiesta di dimissioni mi sembra legittima, soprattutto per questioni di etica e di morale. Ci sono ministri nella prima e nella seconda Repubblica che si sono dimessi per molto meno, come avviene in molti altri Paesi". Lo ha detto Chiara Gribaudo, a Rainews24, sul caso Santanchè.

"Questo governo non si sente mai in dovere di dare spiegazioni ma quello che sta avvenendo è particolarmente grave", ha spiegato la deputata e vice presidente dell'Assemblea Pd. "Rassegnare le dimissioni sarebbe un atto dovuto, in un qualunque Paese normale un ministro si sarebbe già dimesso due minuti dopo la messa in onda dell'inchiesta", ha aggiunto.