Governo: Gribaudo, 'Santanchè? In paesi seri ci si dimette per molto meno'

Governo: Gribaudo, 'Santanchè? In paesi seri ci si dimette per mo...

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “Fornitori non pagati, dipendenti lasciati senza Tfr, licenziamenti, CIG covid utilizzata senza diritto e molto altro. Le accuse di Report a Santanchè sono gravissime e tuttora senza risposta. In un Paese serio ci si dimette per molto meno. Meloni cosa ci dic...