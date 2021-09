Governo: Gualtieri, 'bene Draghi e Bonomi su patto, Roma farà sua parte'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – “Dall’intervento di oggi del Presidente del Consiglio Mario Draghi all'assemblea di Confindustria parole che danno grande fiducia sulle prospettive dell’Italia e sull’impegno del Governo per mantenere una ripresa duratura e sostenibile". Così il candidato Sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri.

"Da Draghi sono arrivati a tutto il Paese messaggi forti e di grande credibilità e lungimiranza sugli sforzi e le strategie dell’esecutivo per evitare i rischi congiunturali e accelerare su riforme e investimenti. In particolare, ho apprezzato particolarmente l’intenzione, espressa dal Presidente Draghi e dal Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, di lavorare a un forte patto tra Governo, imprese e parti sociali per il rilancio economico e sociale del Paese".

"Da tre mesi sostengo questa idea per il rilancio di Roma e penso che oggi la nostra visione sia ancora più forte. L’Italia ha bisogno che l’industria, i lavoratori, assieme a tutte le realtà sociali, associative, della ricerca e della formazione condividano indirizzi e contenuti di politiche di crescita e inclusione. L’Italia ha un grande bisogno che la Capitale torni a fare la sua parte, e noi siamo qui per questo.

Solo insieme, con un grande spirito di squadra, Roma e l’Italia potranno tornare a una grande stagione positiva di rinascita”.