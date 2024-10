Governo: Gubitosa a Borghi (Iv), 'è Renzi che copia Conte, voi falsi come Rinascimento arabo'

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Pensavamo che gli esponenti di IV avessero superato il ridicolo e invece no. Se a farlo è addirittura il capogruppo al Senato Enrico Borghi significa che sono messi molto male. L’accusa mossa dal ‘nostro’ al presidente Conte è nientemeno che aver copiato un’espressione usata da Renzi. Come il ‘commissario’ Borghi può facilmente verificare, a definire Meloni ‘Calimero’ è stato per primo Conte in un post pubblicato su Facebook di due giorni fa. Che figuraccia. Non c’è che dire: sono falsi come il Rinascimento arabo”. Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del M5S, Michele Gubitosa.