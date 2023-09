Governo: Guerini (Pd), 'complotti inesistenti per coprire fallimenti, non cadere nel tranello'

Governo: Guerini (Pd), 'complotti inesistenti per coprire fallimenti, no...

Governo: Guerini (Pd), 'complotti inesistenti per coprire fallimenti, no...

Roma, 30 set (Adnkronos) - "Rilanciano inesistenti complotti o fantomatici governi tecnici solo per coprire i loro fallimenti. Non cadere nel tranello, anche dall’opposizione: è solo un’ evidente diversivo, non perdeteci tempo". Lo scrive su Twitter Lorenzi Guerini, del ...