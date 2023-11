Governo: in Aula il ricordo di Giulia, senatori in piedi con Meloni e governo**

**Governo: in Aula il ricordo di Giulia, senatori in piedi con Meloni e gover...

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Si apre con il ricordo di Giulia Cecchettin la seduta dell'Aula del Senato, riunita per il question time della premier Giorgia Meloni. A ricordare la giovane barbaramente uccisa dal suo ex, il questore Antonio De Poli, con un'interrogazione sull'occupazione femminile. In piedi l'intera Aula, che tributa alla giovane un applauso. In piedi anche Meloni e i ministri presenti sugli scranni del governo a Palazzo Madama.