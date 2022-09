Roma, 16 set.(Adnkronos) – Arriva una nuova stretta sulle delocalizzazioni, ovvero su quelle imprese che decidono di produrre all'estero per sforbiciare i costi. Sul tavolo del Cdm, si apprende da fonti di governo, c'è infatti anche una revisione in senso restrittivo della disciplina in materia, con aggravio delle sanzioni.