Governo: in squadra Meloni 11 'ex' del Berlusconi IV, leader Fdi compresa**

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Dal governo Berlusconi quater a quello di Giorgia Meloni. Sono ben 11 gli esponenti dell'esecutivo che giurerà domani che fecero parte dell'ultimo governo guidato dal leader di Forza Italia. Meloni compresa che allora era responsabile del ministero della Gioventù.

C'era Raffaele Fitto, ministro alla Regioni e Coesione, attuale titolare di Affari Ue, Pnrr e Coesione. Anna Maria Bernini allora guidava le Politiche Ue ed ora è responsabile dell'Università. Ed ancora Roberto Calderoli che era ministro delle Riforme ora sarà titolare di Affari regionali e Autonomie.

E ci sono anche una serie di upgrade: Guido Crosetto da sottosegretario alla Difesa (con ministro l'attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa) diventerà il titolare del dicastero.

'Promozione' anche per Daniela Santanchè da sottosegretario all'Attuazione del programma a ministro del Turismo. Mentre Elisabetta Casellati da sottosegretario alla Giustizia sarà ministro delle Riforme. Adolfo Urso da sottosegretario all'Economia con delega per il commercio internazionale si occuperà dell'ex-Mise, ovvero Imprese e Made in Italy.

Ed ancora Nello Musumeci che da sottosegretario al Lavoro diventa ministro del Mare e del Sud. Eugenia Roccella ai tempi del governo Berlusconi si occupava di Politiche sociali come sottosegretario al Lavoro ed ora sarà titolare del ministro della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità.

Infine il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che nell'ultimo governo del Cav era sottosegretario al ministero dell'Interno.