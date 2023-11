Governo: incontro con sindacati sicurezza ancora in corso, slitta Cdm

Roma, 16 nov. - (Adnkronos) - La riunione del Consiglio dei ministri, inizialmente convocata alle 13.30, è slittata, con ogni probabilità si terrà non prima delle 15. Lo slittamento è legato al protrarsi della riunione, in corso da questa mattina a Palazzo Chigi, tra il g...

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – La riunione del Consiglio dei ministri, inizialmente convocata alle 13.30, è slittata, con ogni probabilità si terrà non prima delle 15. Lo slittamento è legato al protrarsi della riunione, in corso da questa mattina a Palazzo Chigi, tra il governo e le organizzazioni sindacali e le rappresentanze del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco in vista dell’esame in Consiglio dei ministri dei provvedimenti in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico.