Governo: intesa con Kirghizistan, da energia green ad agricoltura, cooperare su economia

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – Nella dichiarazione congiunta siglata oggi a Palazzo Chigi durante l'incontro tra il Presidente della Repubblica del Kirghizistan Sadyr Japarov e la premier Giorgia Meloni si rimarca "l'importanza della cooperazione nella sfera economica, visto l’elevato potenziale esistente per lo sviluppo del commercio bilaterale e degli investimenti. I principali settori di cooperazione sono: energia, economia verde, edilizia, infrastrutture, industria leggera, agricoltura, produzione biologica ed ecoturismo.

Nel 'joint statement' viene riportata anche la volontà di "espandere la cooperazione nel campo dell’istruzione superiore tra le università kirghise e italiane, in particolare quelle specializzate nel campo della scienza e della tecnologia", si rimarca l'importanza di promuovere la "diplomazia culturale" e si evidenza la "partecipazione attiva del Kirghizistan alla Biennale di Venezia". Nella dichiarazione si conferma poi "il desiderio dei due paesi di creare un quadro promettente di cooperazione tra l’Unione europea e l’Asia centrale, nonché a rafforzare il dialogo regionale in Asia centrale". C'è poi l'"intenzione di intensificare l'interazione nel quadro dei Programmi dell’Unione Europea, compresa la strategia 'Global Gateway', a tal fine realizzare progetti infrastrutturali di grandi e medie dimensioni in Kirghizistan".