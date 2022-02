Governo: Iv, 'bene sblocco fondi per medici vittime Covid e su caro bollette'

Roma, 18 feb. (Adnkronos) – "Bene che il governo abbia deciso un provvedimento importante per il sostegno a imprese e famiglie, che Iv chiede di allargare ed aumentare il più possibile. È necessario infatti un sostegno immediato per contrastare gli aumenti in bolletta dovuti alla crisi energetica ma occorre una visione strutturale che semplifichi la burocrazia e rilanci le energie rinnovabili, aumentandone la produzione nazionale, lo stoccaggio e la vendita a prezzo calmierato".

Così fonti Iv.

"Siamo particolarmente soddisfatti per aver sbloccato e ulteriormente rafforzato il fondo a sostegno delle famiglie dei medici e dei sanitari vittime del Covid, un provvedimento fortemente voluto da Iv che da oggi diviene operativo".

"Sul Superbonus- dicono le stesse fonti – è stato importante aver migliorato il meccanismo della cessione del credito con un processo trasparente per evitare le inaccettabili frodi e al contempo per sostenere famiglie e imprese già impegnate nelle ristrutturazioni edilizie”.