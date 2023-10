Governo: La Russa, 'esecutivo tecnico? Una pia illusione, meglio tornare al voto'**

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Il Governo tecnico è una pia illusione". A dirlo è il Presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla convention di Fdi iniziata oggi a Brucoli (Siracusa). "La attuale situazione politica non consentirebbe nessun governo...

Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) – "Il Governo tecnico è una pia illusione". A dirlo è il Presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla convention di Fdi iniziata oggi a Brucoli (Siracusa). "La attuale situazione politica non consentirebbe nessun governo tecnico – aggiunge La Russa – ma guardando i numeri, questo governo mi sembra stabile. E se non fosse stabile, e lo direi pure se il governo fosse di sinistra, il rimedio sarebbe dare la voce agli elettori e non fare un governo tecnico".