(Adnkronos) – "Se Meloni si fosse normalizzata non avrebbe" indici alti di gradimento nei sondaggi "invece li ha perché mantiene la sua personalità, avendo come primo obiettivo, fare quello che sente giusto per la propria nazione. Lei è pronta a giocarsi tutto per realizzare le sue idee nei prossimi 5 anni e e questa qualità vene apprezzata". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a Controcorrente su Rete4.