Governo: La Russa, 'Meloni ottima, l'Italia ha fatto un bel tratto di strada'

Roma, 12 set (Adnkronos) – "La considerazione all'estero dell'Italia, chiedo a voi, è aumentata con la Meloni o è diminuita? Nel mondo, in America, in Europa è aumentata o è diminuita? Secondo come la vedo io è aumentata moltissimo. Vuol dire che la Meloni ci ha rappresentato in maniera ottima". Lo ha detto Ignazio La Russa a Dritto e rovescio, su Retequattro.

"L'Italia per la prima volta è la quarta potenza, ha superato il Giappone ed è dietro soltanto agli Stati Uniti, alla Cina e alla Germania. E l'Italia non è il Paese più grande, ma come export siamo il quarto Paese del mondo -ha aggiunto il presidente del Senato-. Io credo che i risultati siano buoni, poi se mi dite c'è ancora molto da fare sulla qualità della vita, sui diritti, sul carovita, c'è tantissimo da fare. Ma se penso a com'era l'Italia quando è arrivato il governo di centrodestra, ora dico che è un bel tratto di strada".