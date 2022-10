Governo: La Russa, 'ministro francese manca di rispetto a italiani e sinistra tace'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “L’Italia è una grande Nazione, tra i fondatori dell’Unione europea e non ha bisogno di dimostrare niente, né di dare garanzie a nessuno come ha giustamente rimarcato anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, replicando alle parole della ministra francese per gli Affari Europei Laurence Boone.

Ed è proprio quello che intende Giorgia Meloni quando afferma che con Fdi e il centrodestra al governo l’Italia non sarà più disposta a farsi trattare come uno scolaretto. E ci dispiace che di fronte a uscite come quella del ministro francese, che costituiscono una mancanza di rispetto verso tutti gli italiani, il Pd e la sinistra non trovino il tempo di spendere una parola". Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa.

"Ci saremmo aspettati, almeno in questa occasione, una presa di posizione netta in difesa della nostra Nazione. Ma sì sa, fosse per loro -conclude l'esponente di Fdi- la capitale d’Italia sarebbe Parigi”.