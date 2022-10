Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Ci consideriamo alternativi sul tema che lei non ha citato, quello della transizione ecologica e dell'ambiente, e mi colpisce che la frase clou sia stata che 'non esiste un ecologista più convinto di un conservatore': no, non è così.

Bolsonaro, Trump, il partito del Pis in Polonia sono conservatori e non sono ecologisti". Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.