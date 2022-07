Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Anche noi abbiamo dei punti che non trovano consenso in questa maggioranza. E' naturale che questi distinguo si esplicitino, lo ritengo legittimo. Ma dico: attenzione, perche' non vorrei che con i distinguo si finisse come con il colpo di pistola di Sarajevo che diede il via alla prima guerra mondiale.

Nessuno vuole che i distinguo divengano il colpo di pistola di Sarajevo". Così Enrico Letta ai gruppi Pd.