Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Io non credo che si voterà l'anno prossimo. Pensò che sarebbe sbagliato, perchè il nostro paese deve fare scelte importanti. Penso che questo governo debba completare la legislatura, penso sia importante per il Paese e per l'Europa.

Credo sia fondamentale per dare gli italiani il senso di questa ripartenza". Così Enrico Letta a Di Martedì a La7.