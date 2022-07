Roma, 21 lug. (Adnkronos) – "C'è l'orgoglio per aver fatto bene il nostro lavoro e per essere stati lineari e coerenti con quello che il Paese si aspetta. Ieri siamo stati lasciati da soli a difendere le istituzioni e linearità dei comportamenti giusti per il nostro Paese".

Così Enrico Letta all'assemblea dei gruppi Pd.