Governo: Letta, 'importante disponibilità a lavorare insieme su manovra'

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – "Credo sia stato molto importante che ci stata una reazione generale di disponibilità a lavorare insieme per cercare di far sì che la legge di bilancio venga approvata nel modo più rapido e migliore possibile e che non ci sia in Parlamento una situazione di tensione e difficoltà: credo che sarebbe in questo momento la cosa peggiore per il Paese che va aiutato nella ripartenza.

Quindi sono contento di quello che sta maturando in questi giorni". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di un incontro alla Camera di commercio a Siena.