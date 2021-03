Governo: Letta, 'noi fondamentali per sostegno a Draghi'**

Roma, 27 mar (Adnkronos) – "Si esce dalla pandemia con una campagna vaccinale, che deve essere la priorità. E' così per il governo, che sosteniamo con forza, convintamente, in tutti i punti programmatici. Noi crediamo di essere fondamentali in questo sostegno".

Lo ha detto Enrico Letta al Forum Ambrosetti.