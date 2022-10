Roma, 25 ott. (Adnkronos) – "Non abbiamo capito che farete nei prossimi mesi. Non abbiamo capito cosa succederà alle bollette degli italiani, sul tema del disaccoppiamento e sul tetto del gas non abbiamo capito cosa succederà. Non abbiamo capito nulla di cosa sarà la legge di bilancio".

Così Enrico Letta nella dichiarazioni di voto alla Camera sulla fiducia al governo Meloni.