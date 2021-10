Governo: Letta, 'non siamo per i superman, Paese si salva insieme'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Noi non siamo per i superman, ma per il partito collettivo, non per il leader con la bacchetta magica che risolve i problemi. La politica non è affidarsi al demiurgo: nessuno, da solo, tirerà il Paese fuori dalle secche, non ci sarà nessun superman o superwoman che salverà il paese, lo faremo tutti insieme".

Lo ha detto il segretario dem Enrico Letta, intervenendo a un appuntamento elettorale a Sulmona in vista del voto di domenica.

"Siamo in una fase guidata da un non politico, dall'ex presidente della Banca d'Italia e della Bce, in ministeri importanti non ci sono politici ma – rimarca Letta – c'è bisogno che la politica ci sia e che faccia bene il suo lavoro, che riesca a essere politica dalla schiena dritta, che riesca a parlare ad ascoltare e agire con determinazione, anche nelle scelte che il Paese ha fatto in questi giorni".