Roma, 20 mag. (Adnkronos) – "Mi pare una prospettiva assolutamente inimmaginabile. Le alleanze in vista delle prossime elezioni amministrative sono lì a dimostrarlo, non vedo alcun riavvicinamento" tra M5S e Lega "e sono fermamente convinto che Conte non lo persegua". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, in un'intervista al quotidiano tedesco 'Faz'.