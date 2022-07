Governo: Letta, 'positiva ripresa di centralità del dialogo sociale'

Roma, 19 lug. (Adnkronos) – "Se c'è una cosa positiva avvenuta negli ultimi giorni è ripresa di centralità del dialogo sociale tra governo, parti sociali e Parlamento". Così Enrico Letta al convegno su 'L'auto tra crisi e transizione ecologica'.

La transizione "può avvenire solo se c'è la capacità di farlo attraverso il dialogo sociale".

Sottolinea Letta: "Io non vorrei che questo scorcio di legislatura in cui il governo di unità nazionale è stato un'occasione per tanti settori che hanno fatto passi avanti insperati come la giustizia, non vorrei che in questo campo perdessimo l'occasione e vorrei che prossimi 9 mesi sfruttassero fino in fondo l'opportunità di un governo di unità nazionale".