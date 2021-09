Roma, 24 set (Adnkronos) – Per il patto lanciato dal premier Mario Draghi all'Assemblea di Confindustria "la prima questione è che abbiamo 220mld da spendere in Italia nei prossimi 6 anni, da come li spendiamo dipende il nostro futuro. Dentro questo patto ci deve essere il controllo della spesa, accelerare, evitare infiltrazioni della criminalità".

Lo ha detto Enrico Letta a Bologna a 'Futura', appuntamento della Cigil.