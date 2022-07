Roma, 18 lug (Adnkronos) – "Giovedì la BCE presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo spread. Ma se il giorno prima, mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci.

#Fiducia". Lo scrive Enrico Letta su Twitter.