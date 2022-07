Roma, 13 lug. (Adnkronos) – "Non voglio che venga visto come un ricatto ma se una forza politica importante come M5S" esce dal governo "non è per ricatto o per ripicca che diciamo che cade tutto e si va al voto, è la logica delle cose e quello che hanno detto ieri Salvini e Berlusconi è una considerazione ovvia".

Così Enrico Letta all'assemblea congiunta dei gruppi Pd alla Camera.