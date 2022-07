Governo, Letta: se vinciamo noi potremo riprendere filo Draghi

Milano, 21 lug. (askanews) – “Quello che è accaduto ieri è n vulnus nei confronti del Paese che manterrà effetti negativi per un tempo molto lungo, a meno che alle elezioni non vinciamo noi, se gli italiani ci daranno fiducia saremo in grado di riprendere quel filo positivo che si è interrotto. I danni che si stanno vedendo nell’economia, nella finanza pubblica sono i danni che colpiranno la parte più debole della società.

Ed è quella parte a cui noi parleremo, quella parte fragile alla quale il governo stava parlando con quelle misure necessarie per aiutare la parte più fragile della società in questo momento drammatico”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, nel corso della riunione della segreteria allargata del partito.