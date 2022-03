Governo: Letta, 'surreale una crisi per il catasto, serve unità'**

Roma, 3 mar (Adnkronos) – "Oggi incredibilmente in Italia ci sono venti di divisioni, ultimatum, discussioni politiche tra a i partiti. Ha dell'incredibile che in Italia ci sia un ultimatum sul catasto, sulla delega fiscale, sul governo, che si dica usciamo dal governo, blocchiamo tutto".

Lo ha detto Enrico Letta a Bruxelles, a margine dell'incontro con la presidente dell'Europarlamento Roberta Metsola.

"E' surreale che in Italia ci siano partiti politi che pensano che siamo in una normale fase di dialettica. Siamo in una situazione nella quale c'è bisogno che le priorità siano al posto giusto e ora la priorità è l'unità del Paese attorno al governo Draghi e l'unità dei Paesi europei", ha sottolineato il segretario del Pd.

"Faccio un appello a tutti i partiti, questo è il momento in cui la politica deve essere unita. Sarebbe una follia solo pronunciare la parola crisi di governo per il catasto. Solo la parola è surreale, assurdo. Il fatto che si debba solo parlare di questo dà idea della asimmetria. La nostra gente è angosciata per la guerra, vuole che finisca, il popolo ucraino deve essere liberato da questo giogo".